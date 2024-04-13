الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يتغلب على كولن (2-صفر)

حقق بايرن ميونيخ فوزًا مهمًا بنتيجة 2-صفر على كولن اليوم السبت في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، حيث سجل الفريق هدفين في الشوط الثاني.

وبهذا الانتصار، يعود بايرن لطريق الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، وذلك قبل مواجهة أرسنال في إياب دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الحالي.

ومع تقدم باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني بفارق 13 نقطة واستعداده لحسم لقبه الأول على الإطلاق في الدوري بالفوز على فيردر بريمن غدا الأحد، أحكم بايرن قبضته على المركز الثاني برصيد 63 نقطة قبل خمس مباريات على النهاية.

ويستضيف شتوتجارت، صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة، منافسه أينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق اليوم السبت.

وأهدر بايرن سلسلة من الفرص في الشوط الأول الذي جاء قويا، بما في ذلك تسديدتين في إطار المرمى بواسطة هاري كين وماتياس تل.

وكسر الفريق البافاري، الذي يستضيف أرسنال يوم الأربعاء المقبل بعد التعادل 2-2 في لندن هذا الأسبوع، حالة الصمت بالتسجيل من تسديدة رائعة من رفائيل جيريرو في الدقيقة 65 من مسافة 20 مترا.

وكان بايرن ميونيخ بحاجة إلى حارسه سفين أولريتش للتصدي لمحاولة في الدقيقة 89 ليحافظ على تقدمه قبل أن يسجل توماس مولر هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد خطأ دفاعي من كولن ليضمن الفوز.