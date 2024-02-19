الدوري الألماني.. دوري الدرجة الثانية يجذب جمهوراً أكثر من الدرجة الأولى

جذب دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم جماهيرا أكثر من دوري الدرجة الأولى في مبارياته التسع التي جرت مطلع الأسبوع الحالي.

ووفقا لمجلة كيكر الألمانية، حضر إجمالي 284643 مشجعا إلى ملاعب دوري الدرجة الثانية في الجولة 22، بينما حضر 261099 مشجعا لدوري الدرجة الأولى.

وفي حين نظمت أندية دوري الدرجة الثانية ذات الأسماء الكبيرة مثل شالكه وهيرتا برلين مبارياتها على أرضها بحضور أكثر من 50 ألف مشجع، لعب عملاقا دوري الدرجة الأولى بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ خارج أرضهما.

ووفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، فان دوري الدرجة الأولى الألماني هو أفضل دوري كرة قدم في العالم من حيث الحضور الجماهيري حيث يبلغ متوسط عدد المشجعين في المباراة الواحدة أكثر من 44 ألف مشجع.