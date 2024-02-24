الدوري الألماني.. شتوتغارت يتعادل مع كولن (1-1)

تعادل شتوتغارت على أرضه 1-1، اليوم السبت 24 فبراير/شباط 2024، مع كولن ليهدر فرصة الاقتراب من بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وتقدم شتوتغارت من أول فرصة له في الشوط الثاني بعد تمريرة سريعة اخترقت دفاع كولن في الدقيقة 53 لتصل إلى إنزو ميلوت الذي سدد في الشباك.

وأدرك إيريك مارتل التعادل للضيوف في الدقيقة 62 وأتيحت لكولن فرصة قرب النهاية لحصد النقاط الثلاث في الدقيقة 86 عن طريق فاريدي أليدو من وضع انفراد لكنه سدد الكرة بجوار المرمى.

ويحتل شتوتغارت المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما يستضيف بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة، منافسه رازن بال شبورت لايبزيج في وقت لاحق اليوم السبت.