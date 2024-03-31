الدوري الألماني.. شتوتغارت يتعادل مع هايدنهايم (3-3)

سجل دينيز أونداف اليوم الأحد 31 مارس/آذار 2024، في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود شتوتجارت إلى تعادل مثير 3-3 مع هايدنهايم ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد.

وكافح هايدنهايم بعد تأخره بهدفين ليتقدم على منافسه مستفيدا من ثنائية سجلها اللاعب تيم كلايندينست خلال دقيقة واحدة، لكن الفريق لم ينجح في الحفاظ على تقدمه ليهدر فرصة تحقيق أول فوز له خلال آخر ست مباريات.

وتقدم شتوتجارت في الدقيقة 41 بهدف سجله سيرهو جيراسي إثر تمريرة من الجهة اليسرى من أنجيلو شتيلر، ليرفع رصيده إلى 23 هدفا في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري خلف هاري كين لاعب بايرن ميونيخ.

وعزز شتيلر تقدم شتوتجارت في الدقيقة 53 عندما استغل تمريرة بينية من أونداف وانطلق إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة في الشباك بقدمه اليسرى مسجلا أول أهدافه مع الفريق.

وجاء هدف هايدنهايم الأول بعدها بتسع دقائق، إذ حاول ألكسندر نوبل حارس مرمى شتوتجارت التصدي لضربة رأس من كلايندينست إثر ركلة ركنية، لكنه وجه الكرة بالخطأ إلى داخل شباكه.

وسجل كلايندينست هدف التعادل لهايدنهايم في الدقيقة 84 بتسديدة بقدمه اليسرى إثر تمريرة من يان-نيكلاس بيست، ليكون أول هدف له في الدوري منذ فبراير شباط الماضي.

وبعد دقيقة واحدة، أضاف المهاجم كلايندينست الهدف الثاني له والثالث لفريقه، من ضربة رأس إثر تمريرة من إرين دينكجي، ليبهج الآلاف من مشجعي هايدنهايم الذي تقدم 3-2.

لكن شتوتجارت أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أرسل ماكسيميليان ميتلشتات الكرة إلى أونداف في منطقة الجزاء ليسكنها الشباك بقدمه اليمنى معلنا تعادل الفريق 3-3.

وظل هايدنهايم في المركز 11 رافعا رصيده إلى 30 نقطة وسيخوض مباراته المقبلة في الدوري على أرضه أمام بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، مطلع الأسبوع المقبل.

أما شتوتجارت، فقد رفع رصيده في المركز الثالث إلى 57 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن، ومتفوقا بأربع نقاط أمام بروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع والذي يستضيف شتوتجارت يوم السبت المقبل.