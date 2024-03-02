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الدوري الألماني.. شتوتغارت يفوز على فولفسبورج (3-2)

منذ ساعة واحدة
نادي شتوتغارت

نادي شتوتغارت

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سجل سيرهو جيراسي هداف شتوتجارت هدفين ليقود فريقه للفوز 3-2 على مضيفه فولفسبورج ليحكم قبضته على المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويقلص الفارق الذي يفصله خلف بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني اليوم السبت.

وافتتح جيراسي، الذي أحرز 20 هدفا في المسابقة هذا الموسم، التسجيل لصالح الفريق الزائر بضربة رأس في الدقيقة 14.

وأدرك فولفسبورج التعادل في الدقيقة 50 عندما تفوق يواكيم مايله على مصيدة التسلل وأطلق تسديدة سكنت الشباك.

لكن الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح شتوتجارت بعدما قام مايله بعرقلة إنزو ميلوت داخل منطقة الجزاء ونجح جيراسي في التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة 54.

وعزز يوشا فاجنومان تقدم شتوتجارت في الدقيقة 77 قبل أن يقلص لوكاس نميشا لاعب فولفسبورج الفارق بعد ست دقائق.

    المصدر :
  • رويترز

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