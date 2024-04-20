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الدوري الألماني.. "مولر" يقود بايرن ميونخ للفوز على أونيون برلين

منذ 19 ثانية
توماس مولر

توماس مولر

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في مباراته رقم 400 كأساسي في الدوري الألماني لكرة القدم، سجل توماس مولر هدفين مميزين ليساهم في فوز بايرن ميونخ على أونيون برلين بنتيجة 5-1.

ولم يكتفِ مولر بذلك، بل تألق أيضًا هاري كين الذي سجل هدفه الـ33 في الموسم الحالي، ليؤكد تفوق بايرن في المسابقة.

كما هز ليون جوريتسكا وماتيس تيل البالغ عمره 18 عاما الشباك ليحقق فريق المدرب توماس توخيل فوزه الثاني في غضون أيام بعد تغلبه على أرسنال يوم الأربعاء ووصوله لقبل نهائي دوري الأبطال.

وخسر بايرن لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن الأسبوع الماضي ويحتل المركز الثاني برصيد 66 نقطة بفارق ثلاث نقط عن شتوتجارت صاحب المركز الثالث الذي لعب مباراة واحدة أقل.

وتقدم الفريق الضيف في الدقيقة 30 عندما لعب تيل تمريرة داخل منطقة الجزاء تركها مولر لتمر إلى جرويتسكا الذي وضعها في الشباك.

وسجل كين الهدف الثاني من ركلة حرة من خارج المنطقة قبل أن يحرز مولر الهدف الثالث مستغلا عرضية من إيريك مكسيم تشوبو-موتينج في الشوط الثاني.

وسجل تيل هدفا من تمريرة كين بعد مرور أكثر من ساعة بقليل، قبل أن يحرز مولر الهدف الخامس. وسجل يوربي فيرتسين هدف أونيون برلين الذي يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

وعزز رازن بال شبورت لايبزيج أقدامه في المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه بعد فوزه 2-1 على هايدنهايم، ولعب لايبزيج مباراة واحدة أكثر من بروسيا دورتموند خامس الترتيب الذي يستضيف ليفركوزن البطل غدا الأحد.

وسجل لويس أوبيندا هدفه رقم 23 هذا الموسم قبل خمس دقائق على النهاية ليحسم الفوز لصالح لايبزيج.

وحقق دارمشتاد متذيل الترتيب فوزه الأول بعد غياب 22 مباراة عن الانتصارات بتغلبه 2-صفر على مضيفه كولن صاحب المركز 17 وقبل الأخير.

وهز كرستوفر كلارير وأوسكار فيلهيلسون الشباك في الشوط الثاني ليبتعد دارمشتاد بفارق تسع نقاط عن مركز ملحق الهبوط قبل أربع مباريات على النهاية.

وسجل يوناس فيند هدفه الأول في الدوري منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي في فوز فولفسبورج 1-صفر على بوخوم ليبتعد بفريقه بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

وسجل روبن هاك ثلاثية من الأهداف لصالح بروسيا مونشنجلادباخ الذي خسر 4-3 أمام هوفنهايم في مباراة مثيرة بعدما سجل أنطون ستاخ هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

    المصدر :
  • رويترز

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