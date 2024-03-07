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الدوري الأوروبي.. ليفربول ينتزع فوزاً ساحقاً من سلافيا براج

منذ 3 دقائق
فريق ليفربول- رويترز

فريق ليفربول- رويترز

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منحت ركلة جزاء مبكرة سجلها أليكسيس ماك أليستر وثنائية من داروين نونيز فريق ليفربول الإنجليزي انتصارا ساحقا 5-1 على حساب مضيفه سبارتا براج التشيكي في ذهاب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي لكرة القدم (الخميس 7-3-2024).

وافتتح ماك أليستر التسجيل، بعد إعاقته داخل المنطقة، من ركلة جزاء بعد مرور ست دقائق من بداية المباراة.

وعزز نونيز تقدم ليفربول بتسديدة من مسافة بعيدة مرت تحت العارضة بقليل لم يتمكن حارس سبارتا براج من التعامل معها بعد مرور 25 دقيقة قبل أن يجعل النتيجة 3-صفر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل كونور برادلي لاعب ليفربول هدفا بالخطأ في مرمى فريقه بعد نهاية الاستراحة، لكن الضيوف استعادوا فارق الثلاثة أهداف في الدقيقة 53 عن طريق لويس دياز قبل أن يضيف دومينيك سوبوسلاي الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع.

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