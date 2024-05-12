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الدوري الإسباني..أتلتيكو مدريد يحقق فوزاً صعباً على سيلتا فيغو

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 12 - مايو - 2024 8:15 مساءً
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

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سجل رودريجو دي باول هدفا قرب النهاية ليقود أتليتيكو مدريد للفوز 1-صفر على ضيفه سيلتا فيغو الذي يصارع من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد 12 أيار/مايو 2024، ليعزز احتلاته للمركز الرابع.

وقبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي، سيطر لاعب الوسط الأرجنتيني على الكرة بعدما أبعد الدفاع تمريرة عرضية من ركلة ركنية، ليطلق تسديدة مذهلة سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس سيلتا فيجو.

ويحتل أتليتيكو المركز الرابع برصيد 70 نقطة من 35 مباراة بفارق ثماني نقاط عن أتليتيك بيلباو صاحب المركز الخامس، بينما يحتل سيلتا المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

وبدأ صاحب الأرض محاولاته الهجومية في الدقائق الأخيرة لكن فيسنتي جوايتا حارس سيلتا أنقذ عدة فرص ببراعة حتى أحرز دي بول هدفا رائعا قرب النهاية ليضمن النقاط الثلاث لفريقه.

    المصدر :
  • رويترز

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