الدوري الإسباني.. أتليتيكو يتعادل مع متذيل الترتيب ألميريا

استمرت مسيرة أتليتيكو مدريد المتواضعة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتعادله 2-2 مع مضيفه ألميريا متذيل الترتيب الذي سجل له مهاجمه الأرجنتيني الشاب لوكا روميرو ثنائية (السبت 24-2-2024).

ومنحت تسديدة من مدى قريب عبر أنخيل كوريا التقدم لأتليتيكو مدريد بعد دقيقتين من البداية، لكن روميرو (19 عاما) أدرك التعادل بتسديدة جيدة في الدقيقة 27.

وأعاد رودريجو دي بول الضيوف للمقدمة بتسديدة بدلت اتجاهها في الدقيقة 57، لكن روميرو سجل هدفه الثاني بتسديدة في الزاوية العليا للمرمى بعد سبع دقائق ليمنح ألميريا نقطة التعادل.

ويحتل أتليتيكو، الذي لم ينتصر في ثلاث من آخر أربع مباريات بالدوري، المركز الرابع برصيد 52 نقطة ويبتعد بفارق أربع نقاط عن جيرونا الثالث ويتفوق بفارق ثلاث نقاط عن أتليتيك بيلباو الخامس، ولكل من جيرونا وبيلباو مباراة مؤجلة.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 62 نقطة من 25 مباراة متقدما بفارق خمس نقاط عن برشلونة الذي خاض 62 مباراة وفاز 4-صفر على ضيفه خيتافي في وقت سابق اليوم.