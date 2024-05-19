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الدوري الإسباني.. برشلونة بضمن المركز الثاني بعد فوزه على فايكانو

منذ 17 دقيقة
لاعبو نادي برشلونة

لاعبو نادي برشلونة (رويترز)

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تغلب برشلونة 3-صفر على ضيفه رايو فايكانو (الأحد 19-5-2024) في آخر مباراة له على ملعبه هذا الموسم وحسم فوزه بالمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مستفيدا من هدف مبكر من روبرت ليفاندوفسكي وثنائية من بيدري.

ورفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة متفوقا بأربع نقاط على جيرونا صاحب المركز الثالث والذي تغلب اليوم 3-1 على مضيفه بلنسية، ويتفوق ريال مدريد في الصدارة بفارق 12 نقطة أمام برشلونة وذلك قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة الثالثة عندما انطلق الأمين جمال من الناحية اليمنى وأرسل الكرة إلى ليفاندوفسكي الذي تلقاها على صدره ثم سددها في الشباك.

ورغم الفرص التي أتيحت لرايو فايكانو للتعادل، عزز برشلونة تقدمه بالهدف الثاني، إذ قدم جواو فيليكس مجهودا رائعا وسدد كرة تم التصدي لها لكن بيدري تابع الكرة بتسديدة في الشباك معلنا تقدم برشلونة 2-صفر في الدقيقة 72.

وبعدها بثلاث دقائق، استغل بيدري (21 عاما) ثغرة دفاعية وسجل الهدف الثاني له والثالث للفريق إثر تمريرة من لاعب قلب الدفاع رونالد أراوخو.

ويختتم برشلونة مشواره في الموسم مطلع الأسبوع المقبل عندما يحل ضيفا على أشبيلية، بينما يلتقي رايو فايكانو صاحب المركز 16 على ملعبه مع أتليتيك بيلباو.

    المصدر :
  • رويترز

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