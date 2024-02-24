الدوري الإسباني.. برشلونة يسحق خيتافي برباعية نظيفة

تناوب رافينيا وجواو فيلكس وفرينكي دي يونج وفرمين لوبيز على التسجيل في فوز برشلونة 4-صفر على ضيفه خيتافي ليحتل فريق المدرب تشابي هرنانديز المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل رافينيا الهدف الأول في الدقيقة 20 من هجمة مرتدة سريعة. وبعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني، ضاعف فيلكس تقدم برشلونة من مسافة قريبة مكللا مجهود جماعي.

وأحرز دي يونج الهدف الثالث من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 61 قبل أن يسجل لوبيز الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز يرتقي برشلونة إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد 57 نقطة من 26 مباراة، بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدر ونقطة واحدة أمام جيرونا صاحب المركز الثالث وتتبقى لكليهما مباراة مؤجلة.