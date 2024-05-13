الدوري الإسباني.. برشلونة يصعد بصعوبة للمركز الثاني بعد فوزه على ريال سوسيداد

سجل لامين جمال هدفا في الشوط الأول وأضاف رافينيا هدفا من ركلة جزاء في الوقت القاتل ليتغلب برشلونة 2-صفر على ريال سوسيداد (الاثنين 13-5-2024) ويصعد إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسجل لامين جمال هدف التقدم في الدقيقة 40 ثم أضاف رافينيا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وحصد برشلونة ثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى 76 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق 14 نقطة خلف ريال مدريد الذي حسم اللقب بالفعل، ونقطة واحدة أمام جيرونا الذي تراجع إلى المركز الثالث.

أما ريال سوسيداد، فقد تجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة خلف ريال بيتيس صاحب المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع ونشاط هجومي من الجانبين، وكاد سوسيداد أن يفتتح التسجيل إثر هجمة خطيرة في الدقيقة السادسة لكن شيرالدو بيكر سدد الكرة فوق العارضة مباشرة.

واهتزت شباك برشلونة في الدقيقة 23، إذ تلقى بيكر تمريرة طولية وانطلق من وسط الملعب حتى وصل إلى منطقة الجزاء وسدد الكرة في المرمى لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

وكاد برشلونة أن يتقدم في الدقيقة 27 عن طريق جمال إثر هجمة خطيرة شارك فيها روبرت ليفاندوفسكي وإيلكاي جوندوجان لكن الحارس أليخاندرو ريميرو أنقذ شباكه.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 40 إثر هجمة متقنة، إذ مرر ليفاندوفسكي طولية إلى جوندوجان الذي توغل إلى داخل منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية إلى جمال الذي صوب الكرة بدون تردد إلى داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة فرض حضوره بقوة في المباراة عبر الاستحواذ والضغط الهجومي لكن سوسيداد حول تركيزه بشكل أكبر إلى التأمين الدفاعي مع انتظار الفرصة للرد.

وكاد رافينيا أن يعزز تقدم برشلونة في الدقيقة 65 إذ تلقى عرضية وسدد كرة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس كان متيقظا وتصدى لها ببراعة.

ورد سوسيداد بمحاولة خطيرة في الدقيقة 67، إذ قطع برايس منديز الكرة من الدفاع وراوغ ببراعة ثم سدد الكرة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

وتوقف اللعب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، إذ لجأ الحكم لتقنية الفيديو المساعد للتأكد من وجود لمسة يد من جانب ألفارو أودريوزولا لاعب سوسيداد، وعاد ليعلن احتساب ركلة جزاء سجل منها رافينيا الهدف الثاني لبرشلونة لتنتهي المباراة بفوز الفريق القطالوني 2-صفر.