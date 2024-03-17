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الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم أتليتيكو ويتقدم للمركز الثاني

منذ 23 ثانية
لاعبو نادي برشلونة

لاعبو نادي برشلونة (رويترز)

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تغلب برشلونة 3-صفر على مضيفه أتليتيكو مدريد بأهداف جواو فيلكس وروبرت ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز ليتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الأحد 17-3-2024).

وهيمن صاحب الأرض على الدقائق الأولى من المباراة، لكن برشلونة تقدم في النتيجة في الدقيقة 38 عندما استغل فيلكس تمريرة ليفاندوفسكي ليضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وضاعف ليفاندوفسكي تقدم فريقه بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عندما قطع رافينيا الكرة من رودريجو دي بول لاعب أتليتيكو مدريد ليمرر الكرة إلى اللاعب البولندي الذي وضعها داخل الشباك محرزا هدفه 13 في الدوري هذا الموسم.

واختتم لوبيز التهديف في الدقيقة 65 عندما حول برأسه عرضية لعبها ليفاندوفسكي إلى داخل الشباك.

وبهذا يرفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، متخطيا جيرونا الذي تعثر 1-صفر أمام خيتافي أمس السبت.

وبعدما تكبد الخسارة الأولى على ملعبه هذا الموسم، يتجمد رصيد أتليتيكو، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد ناويل مولينا في الوقت المحتسب بدل الضائع، عند 55 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف أتليتيك بيلباو صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

    المصدر :
  • رويترز

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