الدوري الإسباني.. ثنائية رودريجو تقود ريال مدريد للفوز على بيلباو

سجل رودريجو هدفا في كل شوط ليقود ريال مدريد للفوز 2-صفر على ضيفه أتليتيك بيلباو ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الأحد 31-3-2024).

ويملك ريال 75 نقطة متقدما بفارق ثماني نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني وعشر عن جيرونا صاحب المركز الثالث قبل ثماني جولات على النهاية.

وتلقت آمال بيلباو في إنهاء الموسم بالمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضربة إذ يتقدم بفارق نقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الخامس الذي سيلعب في ملعب فياريال غدا الاثنين.

وافتتح رودريجو التسجيل بعد ثماني دقائق من البداية عندما أطلق تسديدة قوية بهدوء من عند حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية البعيدة بعد انطلاقة سريعة فشل دفاع بيلباو في التعامل معها ولم يغلق المرمى أمام الجناح البرازيلي.

وكاد أوريلين تشواميني أن يهز الشباك بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى ليفشل ريال في مضاعفة النتيجة.

وفي الدقيقة 73 تلقى رودريجو تمريرة من زميله جود بلينجهام في الجانب الأيمن لمرمى الضيوف إثر هجمة مرتدة ما منحه الوقت والمساحة لدخول منطقة الجزاء وتسديد الكرة في المرمى من مدى قريب.

وعاد بلينجهام من إيقاف مباراتين ليحل محل فينيسيوس جونيور الموقوف في هذه المباراة بعد حصوله على خمسة إنذارات.