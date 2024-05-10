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الدوري الإسباني.. جيرونا يتعادل 2-2 مع ألافيس في مباراة مثيرة

منذ 33 ثانية
من مباراة جيرونا وألافيس

من مباراة جيرونا وألافيس

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أهدر جيرونا انتصارا خارج أرضه بعد أن انتزع هدف جون جوريدي في اللحظات الأخيرة التعادل لألافيس 2-2 (الجمعة 10-5-2024) ما ترك سيطرة الضيوف على المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في خطر.

ويملك جيرونا 75 نقطة بفارق نقطتين فقط عن غريمه القطالوني برشلونة الذي يستضيف ريال سوسيداد يوم الاثنين المقبل. وحقق ريال مدريد لقب الدوري برصيد 87 نقطة قبل أربع جولات على النهاية.

ويظل ألافيس، الذي ضمن بالفعل البقاء في دوري الدرجة الأولى، في المركز 11 برصيد 42 نقطة.

وتقدم الفريق الزائر مبكرا بضربة رأس من المدافع إيريك جارسيا بعد ركلة ركنية عقب أربع دقائق فقط من بداية المباراة قبل أن يتعادل جوريدي في الدقيقة 12 بتسديدة من مسافة قريبة.

ورغم أن ألافيس بدا أكثر خطورة، استعاد جيرونا تقدمه قبل نهاية الشوط الأول بفضل تسديدة رائعة من يانخيل هيريرا في الزاوية اليمنى العليا للمرمى.

وأتيحت لفريق المدرب ميشيل فرص لتوسيع تفوقه بعد الاستراحة، لكن جوريدي سجل هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع مستفيدا من كرة شاردة داخل منطقة الجزاء ليحقق التعادل.

    المصدر :
  • رويترز

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