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الدوري الإسباني.. خيتافي يهزم جيرونا بهدف نظيف

منذ 35 دقيقة
نادي خيتافي

نادي خيتافي

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تغلب خيتافي 1-صفر على ضيفه جيرونا اليوم السبت مستفيدا من هدف سجله اللاعب الشاب خيسوس سانتياجو في الشوط الأول، ليصبح جيرونا مهددا بفقدان المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتبددت فرص جيرونا بشكل أكبر في المنافسة على لقب الدوري، إذ تجمد رصيده عند 62 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف المتصدر ريال مدريد ونقطة واحدة أمام برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي يحل ضيفا على أتليتيكو مدريد غدا الأحد.

وتقدم خيتافي في الدقيقة 33 عندما مرر إيلاش موريبا الكرة إلى سانتياجو غير المراقب داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة في الشباك بسهولة مسجلا هدفه الأول في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وصعد خيتافي إلى المركز التاسع رافعا رصيده إلى 38 نقطة، ومقلصا الفارق الذي يفصله عن أقرب مراكز المؤهلة للبطولات القارية إلى ثماني نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

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