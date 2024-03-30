الدوري الإسباني.. رافينيا يقود برشلونة للفوز على لاس بالماس

سجل الجناح رافينيا هدفا من ضربة رأس في الشوط الثاني ليقود برشلونة للفوز 1-صفر على عشرة من لاعبي لاس بالماس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (السبت 30-3-2024).

وبهذا الفوز يرفع برشلونة ثاني الترتيب رصيده إلى 67 نقطة من 30 مباراة، بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدر الذي خاض 29 لقاء وخمس نقاط أمام جيرونا ثالث الترتيب الذي خاض 29 مواجهة، بينما يحتل لاس بالماس المركز 12 برصيد 37 نقطة.

وهز روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا مهاجما برشلونة الشباك في بداية المباراة، لكن الحكم لم يحتسب الهدفين بداعي التسلل، قبل أن يسجل اللاعب البرازيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بضربة رأس رائعة مستغلا عرضية لعبها البديل جواو فيلكس.

ولعب لاس بالماس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24 عندما طرد الحكم حارس المرمى ألفارو فاييس بعد تدخله على رافينيا.