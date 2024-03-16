الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسحق أوساسونا (4-2)

عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على مضيفه أوساسونا 4-2، اليوم السبت 16 مارس/آذار 2024، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول، بفارق عشر نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه خيتافي في وقت لاحق من يوم السبت، وبفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي يلتقي الأحد مع أتلتيكو مدريد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة الرابعة عن طريق فينسيوس جونيور، وبعده بثلاث دقائق أدرك أوساسونا التعادل عن طريق أنتي بوديمير.

وفي الدقيقة 18 سجل داني كارفخال الهدف الثاني للريال، قبل أن يضيف براهيم دياز الهدف الثالث في الدقيقة 61، ويعود فينسيوس للتسجيل مجددا في الدقيقة 64 مختتما رباعية الريال.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل إيكير مونيوث الهدف الثاني لأوساسونا.