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الدوري الإسباني.. ريال مدريد يهدر فرصة توسيع الفارق في الصدارة

منذ 16 ثانية
لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد

لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد (رويترز)

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تعثر ريال مدريد بالتعادل 1-1 مع مضيفه رايو فايكانو ليهدر فرصة توسيع الفارق في الصدارة مؤقتا إلى ثماني نقاط في دوري الدرجة الأولى الإسباني (الأحد 18-2-2024).

بهذا التعادل، رفع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب من 25 مباراة، بفارق ست نقاط مؤقتا عن جيرونا الذي سيكون بإمكانه تقليص الفارق إلى ثلاث نفاط في حال فوزه على أتليتيك بيلباو غدا الاثنين.

ورفع صاحب الأرض رصيده إلى 25 نقطة في المركز 14.

تقدم ريال مدريد مبكرا بعد مرور ثلاث دقائق عن طريق خوسيلو الذي تلقى تمريرة عرضية من فيديريكو فالفيردي ليسدد في الشباك من مدى قريب.

وأدرك راؤول دي توماس التعادل في الدقيقة 27 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر لمسة يد على إدواردو كامافينجا بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

ولعب ريال مدريد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الرابعة في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر طرد داني كارفخال بعد حصوله على الإنذار الثاني إثر تدخل بالمرفق على لاعب رايو فايكانو.

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