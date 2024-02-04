الدوري الإسباني.. هدف خاطئ يحرم موناكو من الفوز أمام لوهافر

تعادل موناكو صاحب المركز الرابع 1-1 على أرضه أمام لوهافر، أحد فرق وسط الترتيب، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد بعد أن حرم هدف عكسي من يوسف فوفانا في الشوط الثاني أصحاب الأرض من تحقيق الفوز.

وبهذه النتيجة، لم يحقق موناكو أي فوز في ثلاث مباريات في الدوري، إذ أضاع فرصة التقدم إلى المركز الثالث والضغط على منافسيه الذين سيلعبون في وقت لاحق اليوم.

ويملك موناكو 35 نقطة من 20 مباراة متساويا مع بريست قبل أن يستقبل صاحب المركز الثالث منافسه نيس صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة في وقت لاحق يوم الأحد.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 47 نقطة بعد فوزه 2-صفر خارج ملعبه على ستراسبورج يوم الجمعة الماضي.

وبعد شوط أول شهد القليل من الفرص، تقدم موناكو عبر وسام بن يدر في الدقيقة 63 بعد تحرك متقن شهد تسديدة مباشرة من المهاجم بن يدر على مرمى الحارس آرثر ديسماس بعد تمريرة ماجنيس أكليوش.

وبدلا من البناء على تقدمهم، تلقى أصحاب الأرض ضربة بعدها بدقيقتين عندما اسكن لاعب الوسط فوفانا الكرة بالخطأ في مرماه من داخل منطقة الجزاء اثر ركلة حرة نفذها كريستوفر أوبيري.

وضغط موناكو في الدقائق الأخيرة لمحاولة تحقيق الفوز وجاءت أفضل فرصة له قبل ثماني دقائق من النهاية عندما وصلت كرة البديل تاكومي مينامينو التي مرت أمام المرمى إلى بن يدر لكن أرونا سانجانتي أنقذ لوهافر بعد أن ابعدها إلى ركلة ركنية.

وبهذا التعادل، يحتل لوهافر المركز 11 برصيد 24 نقطة.