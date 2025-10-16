الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
الدوري الإسباني يقيم مباراة في ميامي تكريماً للجماهير الدولية

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان

أعلن رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن قرار رابطة الدوري الإسباني إقامة مباراة بين برشلونة وفياريال في ميامي في 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل يأتي كمكافأة للمشجعين الدوليين الذين يتابعون الدوري من خارج إسبانيا ويدفعون لمشاهدة المباريات عبر الشاشات.

وأضاف لوزان خلال مؤتمر عالمي لكرة القدم في مدريد أن هذه الخطوة تصب في مصلحة اللعبة وتعزز انتشار الدوري الإسباني عالمياً، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي (يويفا) وافق أيضاً على إقامة مباراة في الدوري الإيطالي خارج البلاد، حيث ستلعب مباراة ميلان مع كومو في بيرث بأستراليا.

وقال لوزان: “إنها لفتة طيبة للمشجعين في آسيا وأمريكا، وتروج لكرة القدم وتوسع قاعدة الجماهير الدولية”.

  • رويترز

