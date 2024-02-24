الدوري الإنجليزي.. أرسنال يسحق ضيفه المتعثر نيوكاسل 4-1

واصل أرسنال مطاردته لثنائي قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في صراع الفوز باللقب بفوز كبير 4-1 على ضيفه المتعثر نيوكاسل يونايتد في استاد الإمارات الصاخب (السبت 24-2-2024).

ووضع هدف عكسي من سفين بوتمان في مرماه وتسديدة ضعيفة من كاي هافرتس أرسنال في المقدمة 2-صفر في الشوط الأول قبل أن يسجل بوكايو ساكا وياكوب كيفيور هدفين في الثاني ليحسما الثلاث نقاط قبل أن يقلص جو ويلوك الفارق لنيوكاسل.

ورفع فوز أرسنال السادس على التوالي في الدوري هذا العام رصيد فريق المدرب ميكل أرتيتا صاحب المركز الثالث إلى 58 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر ونقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي فاز في وقت سابق اليوم 1-صفر على بورنموث.

وقال الهداف هافرتس لمحطة (تي.إن.تي) سبورتس “من المهم الفوز بالمباريات لمواصلة الضغط (على ليفربول ومانشستر سيتي) وهذا ما سنفعله.

“الجماهير منحتنا الكثير من الطاقة التي كانت مهمة للغاية لنا. إنها منحتنا دفعة كبيرة”.

وافتتج أرسنال الأهداف في الدقيقة 18 عندما ارتدت الكرة من ركبة بوتمان مدافع نيوكاسل إلى مرماه بالخطأ بعد تدافع أمام المرمى بعدما تصدى الحارس لوريس كاريوس لضربة رأس رائعة من جابرييل إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وبعدها بست دقائق أصبحت النتيجة 2-صفر عندما وضع هافرتس الكرة في المرمى من منطقة الست ياردات بعد تمريرة من جابرييل مارتينيلي من الناحية اليمنى بعد تمريرة ساقطة رائعة من جورجينيو تركت دفاع نيوكاسل مكشوفا مرة أخرى.

وانعكست هيمنة أرسنال على نسبة استحواذه على الكرة في الشوط الأول والتي بلغت 64 بالمئة مع 12 محاولة تسجيل بينها أربع على المرمى، بينما فشل نيوكاسل في إرسال أي تسديدة في الشوط الأول في مباراة بالدوري الممتاز لأول مرة منذ مارس 2014.

وحسم ساكا المباراة للنادي اللندني عندما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 65 ليحرز هدفه 13 بالدوري هذا الموسم عندما ركض في الناحية اليمنى ودخل المنطقة ليطلق تسديدة في الزاوية البعيدة قبل أن يسجل كيفيور من ضربة رأس إثر ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس ليجعل النتيجة 4-صفر.

وسجل ويلوك مهاجم أرسنال السابق الهدف الوحيد لنيوكاسل بضربة رأس ساقطة في الزاوية البعيدة للمرمى في الدقيقة 84 بعد تمريرة عرضية متقنة من دان بورن لكن بعدما أصبحت الأمور صعبة على فريق المدرب إيدي هاو.

وسجل أرسنال 15 هدفا في آخر ثلاث مباريات بالدوري الممتاز، وكان الفوز على نيوكاسل بمثابة ردة فعل مثالية بعد الهزيمة في وقت متأخر 1-صفر في بورتو بعد عرض مخيب للآمال في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وأضاف هافرتس “أعتقد أنه كان من المهم للغاية (الفوز) لأنها كانت مباراة صعبة يوم الأربعاء الماضي (في البرتغال) وأردنا الفوز اليوم- قدمنا أداء جيدا اليوم”.

وتركت الهزيمة نيوكاسل في المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

وقال المدرب هاو “أرسنال كان جيدا للغاية، ولم نكن كذلك وتعرضنا للعقاب. لقد كنا غير جيدين في معظم أدائنا”.