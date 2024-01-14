الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يهدر فرصة احتلال المركز الثاني

أهدر أستون فيلا فرصة احتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه إيفرتون على ملعب جوديسون بارك اليوم الأحد رغم سيطرته على مواجهة ممتعة لكنه لم يتمكن من كسر صمود أصحاب الأرض.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 43 نقطة من 21 مباراة متساويا مع مانشستر سيتي ثاني الترتيب، لكنه يبتعد بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر. لكنهما خاضا مباراة أقل من فيلا. ويبتعد إيفرتون الآن بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة من 21 مباراة.

وسنحت للضيوف عدة فرص لافتتاح التسجيل لكن الأفضل في المباراة كانت من نصيب دومينيك كالفرت-لوين مهاجم إيفرتون الذي أهدر فرصة خطيرة من وضع انفراد بمرمى الحارس إميليانو مارتينيز الذي تصدى لمحاولاته.

وتم إلغاء أهداف لكل فريق بشكل صحيح عبر تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل وسيكون إيفرتون سعيدا بحصوله على نقطة وربما يرى أوناي إيمري مدرب فيلا أن فريقه أهدر فرصة اقتناص نقطتين.

واعتقد فيلا أنه سجل هدف السبق عندما أطلق أليكس مورينو تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية السلفية للمرمى لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغته بداعي التسلل أثناء بناء الهجمة.

واستغرق اتخاذ القرار أكثر من ثلاث دقائق، وخلال هذه الفترة هتفت جماهير الفريقين للتعبير عن الاستياء من استخدام تقنية حكم الفيديو.

وأجبر ليون بيلي حارس إيفرتون جوردان بيكفورد على التصدي بإنقاذ مذهل لتسديدة منخفضة رائعة من داخل منطقة الجزاء وقبلها كان ينبغي على أصحاب الأرض التقدم.

وانفرد كالفرت-لوين بمرمى الحارس الأرجنتيني مارتينيز الفائز بكأس العالم لكنه تصدى ببراعة لمحاولته. وبعد لحظات أنقذ تسديدة أخرى من جيمس جارنر.

وكانت تسديدة كالفرت-لوين الأولى لإيفرتون على المرمى في الدوري الممتاز في ثلاث ساعات و11 دقيقة.

وأسل كل من جون مكجين لاعب أستون فيلا وأرنوت دانجوما لاعب إيفرتون تسديدتين قويتين إلى جوار المرميين، قبل أن تسنح للضيوف عدة فرص متتالية سريعة.

وتصدى دفاع إيفرتون لتسديدة من ماتي كاش وأخرج بعدها متابعة مكجين من على خط المرمى.

وشارك القائد شيموس كولمان في مباراته 355 بالدوري الممتاز مع إيفرتون في رقم قياسي للنادي.