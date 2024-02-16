الدوري الإنكليزي.. أخبار سيئة لـ توتنهام قبل مواجهة ولفرهامبتون

قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام للصحفيين اليوم الجمعة 16 فبراير/شباط 2024، إن ديستني تعرض لضربة في الأسبوع الماضي، وأصيب في الركبة، وهو ليس متاحا لمباراة الغد. لا أعتقد أن الأمر يتسم بالخطورة البالغة.

وأضاف: “بيدرو تعرض لشد في التدريبات، ربما يحتاج أسبوعين. أتمنى ألا يغيب عن الكثير”.

ويخوض توتنهام مباراة الغد محتلا المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام أستون فيلا صاحب المركز الخامس.

ورغم غياب أودوجي وبورو، الثنائي المتألق هذا الموسم، يشكل ضربة للفريق فإن بوستيكوجلو قال إن فريقه اعتاد على التعامل مع حالات الإصابة للاعبيه الاساسيين.

وأضاف “هذا لا يغير الطريقة التي نلعب بها لكن أعتقد أنني قلت في الماضي إن اللاعب هو من يجلب قدراته الفريدة في كل مركز.

“هيكل الفريق لن يتغير كما أن الطريقة التي سنقررها لن تتغير وإنما كل مجموعة مختلفة من اللاعبين سمات مختلفة”.

وأضاف المدرب “بيدرو وديستني كانا رائعين بالنسبة لنا هذا العام.

وزاد القول “هما يتطوران ولكن كما قلت، سيغيبان الآن وستكون الفرصة متاحة أمام لاعبين أخرين للمشاركة وضمان الاستمرار بالمستويات التي نقدمها حتى الآن”.

وجرى استبعاد الإيطالي ديستني أودوجي والإسباني بيدرو بورو من مباراة الغد أمام ولفرهامبتون الموجود في وسط جدول الدوري، مع معاناة توتنهام من جديد من مشكلة الإصابات.