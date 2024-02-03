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الدوري الإنكليزي: إيفرتون يتعادل مع توتنهام ويبتعد عن الهبوط

منذ 3 دقائق
نادي ايفرتون

نادي ايفرتون

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انقذ اللاعب غاريد برانثويت فريقه إيفرتون المهدد بالهبوط، بعد أن سجل هدفاً في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع في التعادل 2-2 مع ضيفه توتنهام هوتسبير ليبتعد عن منطقة الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل ريتشارليسون، لاعب إيفرتون السابق، هدفين في الشوط الأول وبدا أن توتنهام في طريقه للفوز، لكن برانثويت لعب ضربة رأس بعدما كانت كرات إيفرتون الثابتة مصدر خطورة على الفريق الضيف طوال المباراة.

كما سجل جاك هاريسون لصالح إيفرتون بعدما أخفق توتنهام في حسم المباراة في الشوط الثاني.

ويحتل توتنهام المركز الرابع في الترتيب برصيد 44 نقطة من 23 مباراة، بعدما أهدر فرصة التساوي مع مانشستر سيتي ثاني الترتيب. وحصد إيفرتون 19 نقطة من 23 مباراة.

    المصدر :
  • رويترز

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