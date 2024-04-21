الدوري الإنكليزي.. "إيفرتون" يفوز (2-صفر) على "نوتنغهام"

حصد إيفرتون ثلاث نقاط مهمة بعدما فاز 2-صفر على نوتنجهام فورست المهدد بالهبوط على ملعب جوديسون بارك اليوم الأحد 21 نيسان/أبريل 2024، لينعش آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تقدم بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

وكان الفريقان متقاربين خلال الدقائق الأولى، لكن أصحاب الأرض ارتقوا بمستوى الأداء وحصلوا على المكافأة في الدقيقة 29 عندما سدد إدريسا جانا جي بإتقان من خارج منطقة الجزاء نحو الزاوية الأرضية لمرمى ماتس سيلز حارس فورست.

وضاعف دوايت مكنيل تقدم إيفرتون في الشوط الثاني بتسديدة منخفضة من مسافة بعيدة، بينما سادت حالة من الغضب في صفوف فورست لحرمان الفريق من ثلاث ركلات جزاء خلال المباراة.

ومع خصم ثماني نقاط من إيفرتون وأربع نقاط من فورست لأسباب مالية، فإن الأول يحتل المركز 16 برصيد 30 نقطة ولعب مباراة أقل من فورست الذي يتأخر عنه بفارق أربع نقاط في المركز 17.