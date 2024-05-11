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الدوري الإنكليزي.. السيتي يفوز على فولهام (4-0)

منذ 51 دقيقة
السيتي يحسم صفقة هالاند

السيتي يحسم صفقة هالاند

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اعتلى مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل ثنائية يوسكو جفارديول ليحقق فوزا كبيرا 4-صفر على مضيفه فولهام اليوم السبت.

وحقق سيتي فوزه السابع تواليا في الدوري والانتصار 16 على التوالي على فولهام في جميع المسابقات ليتقدم بنقطتين على أرسنال.

ويملك فريق المدرب بيب جوارديولا، الذي يقترب من لقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي في إنجاز لا سابق له، 85 نقطة من 36 مباراة بينما يملك أرسنال 83 نقطة بعد أن لعب 36 مباراة.

ويمكن لأرسنال استعادة الصدارة حال فوزه على مانشستر يونايتد غدا الأحد لكن سيتي، الذي سيلعب مباراته المؤجلة أمام توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء، أصبح الآن على بعد انتصارين من كتابة التاريخ.

وضع المدافع الكرواتي جفارديول سيتي في المقدمة في الدقيقة 13 بعد تبادل رائع للكرة مع كيفن دي بروين وضاعف سيتي النتيجة بتسديدة قوية من فودن في الدقيقة 59.

وأضاف جفارديول الهدف الثالث في الدقيقة 71 وأكمل خوليان ألفاريز رباعية سيتي من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

    المصدر :
  • رويترز

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