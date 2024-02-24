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الدوري الإنكليزي.. السيتي يفوز على مضيفه بورنموث (1-0)

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 24 - فبراير - 2024 10:15 مساءً
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

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فاز مانشستر سيتي بشق الأنفس 1-صفر على مضيفه بورنموث بهدف سجله فيل فودن، اليوم السبت 24 فبراير/شباط 2024، ليقلص حامل اللقب الفارق الذي يفصله خلف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى نقطة واحدة.

وهز فودن الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 24 بعدما مجهود جيد من إرلينج هالاند.

وبدا بورنموث قادرا على إدراك التعادل في الشوط الثاني لكن ماركوس تافرنيير أهدر فرصتين محققتين وأخطأت ضربة رأس لعبها أنيس أونال طريقها إلى المرمى في الوقت القاتل.

وحصد سيتي 59 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول الذي يواجه تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة غدا الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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