الدوري الإنكليزي: بيرنلي يحول تأخره بهدفين إلى التعادل مع فولهام

استطاع لاعب نادي بيرنلي، ديفيد داترو فوفانا، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، من تسجيل هدفين في الشوط الثاني ليقود الفريق المهدد بالهبوط إلى تعادل مثير 2-2 مع ضيفه فولهام اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فولهام بهدفين في غضون أربع دقائق خلال الشوط الأول ليفرض تفوقه في المباراة، لكن بيرنلي قلص الفارق في الشوط الثاني ثم نجح فوفانا في خطف هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجل فوفانا، المعار من تشيلسي، هدف بيرنلي الأول في الدقيقة 71 إثر هجمة مرتدة حيث أسكن الكرة في شباك بيرند لينو حارس فولهام بعد سبع دقائق فقط من مشاركته من مقعد البدلاء، مستغلا تمريرة من لورينز أسينيون.

وكان جواو بالينيا قد تقدم لفولهام في الدقيقة 17 إثر ركلة ركنية نفذها أندرياس بيريرا، ثم أضاف رودريجو مونيز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 21.

وحالف الحظ فولهام في الهدف الثاني، حيث أرسل أنتوني روبنسون كرة مرت فوق الدفاع وصلت أمام مونيز الذي سدد كرة ساقطة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس جيمس ترافورد.

لكن فولهام، الذي يحمل ثاني أسوأ سجل في المباريات خارج الأرض بين فرق الدوري هذا الموسم بانتصار واحد فقط، أخفق في استغلال سيطرته وأهدر عددا من الفرص التي كانت كفيلة بتعزيز تقدمه في الشوط الثاني.

ورغم تفوق فولهام، نجح بيرنلي في هز الشباك خلال الشوط الثاني، حيث تألق لايل فوستر في إرسال كرة متقنة إلى أسينيون في مساحة على الجهة اليسرى، وانطلق اللاعب الفرنسي ثم مرر عرضية حاول لينو التصدي لها لكنه لم يتمكن من الإمساك بالكرة لتصل إلى البديل فوفانا الذي أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، أضاف فوفانا الهدف الثاني مستغلا تمريرة من ويلسون أودوبرت، وانطلق ليحتفل مع الجماهير.

وظل بيرنلي في المركز قبل الأخير بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان بينما صعد فولهام إلى المركز الثاني عشر.