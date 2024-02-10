الدوري الإنكليزي: "توتنهام" إلى المربع الذهبي بعد تغلبه على "برايتون"

انتقل نادي “توتنهام هوتسبير”، مساء اليوم السبت 10 فبراير/شباط، إلى المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل البديل برينان جونسون هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه الفوز 2-1 على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون.

وأودع جونسون الكرة في الشباك مستغلا عرضية منخفضة من القائد سون هيونج مين الذي نزل بديلا بعد عودته من مشاركته مع كوريا الجنوبية في كأس آسيا .

وتلقى سون تحية حارة من الجمهور لدى نزوله إلى أرضية الملعب من مقاعد البدلاء بعد فترة وجيزة من هدف التعادل.

وكان توتنهام قد تأخر في النتيجة بهدف سجله باسكال جروس في الدقائق الأولى من ركلة جزاء بعدما تعرض داني ويلبيك لمخالفة.

وتحسن أداء توتنهام في الشوط الثاني وأدرك التعادل في الدقيقة 61 بفضل بابي ماتار سار الذي استغل ارتداد الكرة من إطار المرمى.

وسجل جونسون هدف الفوز ليرتقي توتنهام إلى المركز الرابع متفوقا على أستون فيلا برصيد 47 نقطة من 24 مباراة.

وقال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام “لقد كانت نهاية رائعة بالنسبة لنا ولمشجعينا.

“إنها مكافأة على مجهوداتنا في الشوط الثاني، لكننا لم نكن بصورة جيدة في الشوط الأول. السبب في ذلك جزئيا أن برايتون فريق رائع وافتقدنا بعض الانضباط”.

وعن اسهامات سون الذي سجل 13 هدفا مع الفريق، قال المدرب “سون لاعب من طراز رفيع يجعل أصعب الكرات تبدو سهلة ليمرر إلى برينان”.

وعاد سون إلى فريقه قبل الوقت المتوقع بعد خروج كوريا الجنوبية من الدور قبل النهائي على يد الأردن. وخلال مشوار فريقه في البطولة، سجل اللاعب ثلاثة أهداف.

وآثر بوستيكوجلو عدم الدفع به في التشكيلة الأساسية ليثبت بنزوله بديلا أنه عنصر حاسم إذ منح فريقه الحيوية ولعب عرضية منخفضة مثالية من الجانب الأيسر سجل منها جونسون هدف الفوز.

وكانت النتيجة قاسية على برايتون الذي أبلى بلاء حسنا في الحد من خطورة توتنهام في بداية المباراة.

وتقدم برايتون في النتيجة عندما حصل داني ويلبيك على ركلة جزاء إثر مخالفة تعرض لها من ميكي فان دي فين لاعب توتنهام داخل منطقة الجزاء نجح جروس في تسجيلها في الدقيقة 17.

وسنحت للمهاجم المتألق ريتشارليسون أفضل فرص توتنهام للتسجيل قبل نهاية الوقت الأول لكنه لم يتمكن من الوصول إلى المرمى وأطلق جيمس ماديسون تسديدة قوية أخطأت طريقها إلى المرمى.

وبدا توتنهام أفضل حالا في الشوط الثاني ونجح سار في استغلال الحصار الذي فرضه فريقه على برايتون لإدراك التعادل بعد تمريرة من ديان كولوسيفسكي.

واستعاد الفريق الضيف توازنه وكاد البديل أنسو فاتي أن يضع برايتون في المقدمة لكن تسديدته أخطأت طريقها إلى المرمى.