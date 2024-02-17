الدوري الإنكليزي.. فورست يهزم وست هام (2-صفر)

صعد نادي “نوتنغهام فورست” بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط بفوزه 2-صفر على “وست هام يونايتد” اليوم السبت 17 فبراير/شباط، بعدما هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع لكل شوط عن طريق تايو أونيي وكالوم هودسون-أودوي ليحقق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ ديسمبر كانون الأول.

وسجل أونيي هدفا بعد مرور خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما وجدته تمريرة نيكولاس دومينجيز البينية داخل منطقة الجزاء.

وأفلت اللاعب النيجيري الدولي من نايف أكرد ليسدد كرة منخفضة بقدمه اليسرى في الشباك.

ولعب وست هام، الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في عام 2024، بعشرة لاعبين في الدقيقة 71 بعدما نال كالفن فيليبس إنذارين في غضون ثلاث دقائق قبل أن يضمن هدف هودسون-أودوي الفوز لأصحاب الضيافة بعد مرور أربع دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذا الفوز الأول لفورست في خمس مباريات بالدوري يتقدم الفريق إلى المركز 15 برصيد 24 نقطة قبل أن يحل ضيفا على أستون فيلا صاحب المركز الرابع في 24 فبراير شباط.

ويستضيف وست هام، الثامن برصيد 36 نقطة، منافسه برنتفورد في 26 فبراير.