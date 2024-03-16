الدوري الإنكليزي.. فولهام يهزم توتنهام بثلاثية نظيفة

وجه فولهام، اليوم السبت 16 مارس/آذار 2024، ضربة قوية لآمال ضيفه توتنهام هوتسبير في إنهاء الموسم في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل ثنائية المتألق رودريجو مونيز ليمنح الفريق فوزا رائعا 3-صفر على استاد كرافن كوتيدج.

وكان بوسع توتنهام تجاوز أستون فيلا للمركز الرابع في الترتيب في حال فوزه لكن باستثناء فترة قصيرة قبل الاستراحة كان أداء الفريق ضعيفا ولم يكن لديه سوى القليل من الشكوى.

وافتتح مونيز التسجيل في الدقيقة 42 وسجل مرة أخرى بعد مرور ساعة بقليل ليحسم الفوز على توتنهام بعد أن ضاعف ساسا لوكيتش تقدم فولهام في بداية الشوط الثاني.

وأكمل هذا الفوز ثنائية رائعة لفولهام على أرضه على حساب توتنهام بعد أن أخرجه أيضا من كأس الرابطة.

وظل توتنهام في المركز الخامس برصيد 53 نقطة من 28 مباراة بينما يحتل فولهام المركز 12 برصيد 38 نقطة من 29 مباراة.