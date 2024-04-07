الدوري الإنكليزي.. ليفربول يتعادل مع مانشستر يونايتد (2-2)

سجل محمد صلاح هدفا متأخرا من ركلة جزاء ليقتنص ليفربول نقطة التعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد اليوم الأحد ليتساوى في رصيد النقاط مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 84 ليحرز هدفه السادس في الدوري في أولد ترافورد ليصبح أكثر لاعب زائر يسجل أهدافا في ملعب يونايتد في تاريخ الدوري، ليتفوق قائد منتخب مصر على ستيفن جيرارد الذي سجل خمسة أهداف.

وقبل سبع جولات على نهاية الدوري، يملك ليفربول وأرسنال 71 نقطة مع تفوق النادي اللندني بفارق الأهداف. ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 70 نقطة بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس.

وافتتح لويس دياز التسجيل لليفربول في الدقيقة 23 عندما أرسل دومينيك سوبوسلاي ركلة ركنية هيأها داروين نونيز برأسه إلى الكولومبي دياز غير المراقب ليسددها مباشرة في الشباك من مدى قريب.

لكن برونو فرنانديز سجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 50، ليكون هدفه 50 في الدوري مع الفريق، إذ اقتنص الكرة إثر خطأ فادح من جاريل كوانساه وسدد في الشباك أثناء خروج الحارس كويمين كيلير من مرماه.

وفي الدقيقة 67، سجل كوبي ماينو هدف التقدم لمانشستر يونايتد من تسديدة هائلة من عند حدود منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا. وتوجه ماينو (18 عاما) نحو الراية الركنية لتحية الجماهير.

وبعدها حصل ليفربول على ركلة جزاء إثر تعرض هارفي إليوت لعرقلة داخل المنطقة ونفذها صلاح بنجاح.