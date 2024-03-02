الدوري الإنكليزي.. ليفربول يسحق نوتنغهام (1-0)

سجل داروين نونيز هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود انتفاضة ليفربول لتحقيق فوز ثمين 1-صفر على مضيفه نوتنجهام فورست ليعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة من 27 مباراة ليتقدم بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، الذي يواجه مانشستر يونايتد في مباراة قمة غدا الأحد.

وبدا أن فريق المدرب يورجن كلوب سيعود بخيبة أمل إلى ليفربول، قبل أن يرتقي المهاجم القادم من أوروجواي ويسجل بضربة رأس خدعت الحارس ماتس زيلز الذي زاد عن مرماه ببسالة طوال المباراة.

ويحتل فورست المركز 17 برصيد 24 نقطة ويبتعد عن منطقة الهبوط بفارق أربع نقاط فقط.