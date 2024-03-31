الدوري الإنكليزي.. ليفربول يفوز على برايتون (2-1) ويتصدر

سجل محمد صلاح هدف فوز ليفربول 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون بعدما قلب تأخره بهدف ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وأرسنال في وقت لاحق اليوم الأحد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلى 67 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام أرسنال صاحب المركز الثاني وأربع نقاط أمام سيتي ثالث الترتيب.

وأحرز داني ويلبيك لاعب برايتون الهدف الأول بعد 84 ثانية من هجمة مرتدة كللها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك لويس دياز التعادل في الدقيقة 27 بعدما أخفق لاعبو برايتون في إبعاد ركلة ركنية وأسفر ضغط ليفربول الهائل عن هدف الفوز عندما سدد المهاجم المصري في الشباك في الدقيقة 65 مستغلا تمريرة أليكسيس ماك أليستر.