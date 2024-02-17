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الدوري الإنكليزي: ولفرهامبتون يُحبط اقتحام توتنهام نحو المربع الذهبي ويفوز (2-1)

منذ 7 دقائق
ولفرهامبتون

ولفرهامبتون

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أحبط “ولفرهامبتون واندرارز” سعي “توتنهام هوتسبير” نحو اقتحام المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق فوزا مذهلا خارج أرضه 2-1، اليوم السبت 17 فبراير/شباط 2024، بفضل ثنائية من جواو جوميز.

وسجل البرازيلي الهدف الأول بضربة رأس قبل وقت قليل من الاستراحة، وهز الشباك مجددا في الدقيقة 63 بعد أن سجل ديان كولوسيفسكي هدف التعادل مباشرة بعد نهاية الاستراحة.

وهذا انتصار ولفرهامبتون الرابع في آخر ست مباريات بالدوري الإنجليزي خارج أرضه أمام توتنهام، وأكمل الفريق الثنائية هذا الموسم بعد فوزه في مولينو في أكتوبر تشرين الأول.

وجاءت الخسارة، مع فوز أستون فيلا على فولهام في مباراة أقيمت في نفس التوقيت، ليتراجع توتنهام إلى المركز الخامس بعد أن توقف رصيده عند 47 نقطة من 25 مباراة.

فيما تقدم ولفرهامبتون إلى المركز العاشر بعد أن رفع رصيده إلى 35 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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