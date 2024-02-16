الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان المتصدر يفوز بسهولة 4-صفر على سالرنيتانا

كان إنتر ميلان على قدر التوقعات عندما حقق فوزا سهلا 4-صفر على ضيفه سالرنيتانا متذيل الترتيب ليحكم قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الجمعة 16-2-2024).

ورفع الفوز رصيد فريق المدرب سيموني إنزاجي إلى 63 نقطة بفارق عشر نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أمام أودينيزي يوم الاثنين الماضي.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 17 بفضل تسديدة قوية من ماركوس تورام من منتصف منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة عرضية من كارلوس أوجوستو.

وضاعف لاوتارو مارتينيز، هداف الدوري، النتيجة بعد دقيقتين فقط ليرفع رصيده إلى 20 هدفا بالمسابقة هذا الموسم عبر تسديدة رائعة من مسافة بعيدة بعد تمريرة أخرى من أوجوستو.

وجعل دينزل دمفريس النتيجة 3-صفر في الدقيقة 40 مستفيدا من خطأ للحارس المكسيكي جويرمو أوتشوا الذي سقطت الكرة من يده ليتابعها في المرمى، قبل أن يكمل البديل ماركو أرناوتوفيتش الرباعية اللحظات الأخيرة من المباراة.

ويستضيف إنتر ميلان منافسه أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.