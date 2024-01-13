الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يسحق مونزا 5-1

فاز إنتر ميلان المتصدر 5-1 على مونزا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (السبت 13-1-2024) بفضل ثنائية لكل من هاكان شالهان أوغلو ولاوتارو مارتينيز ليتقدم فريق المدرب سيموني إنزاجي بفارق خمس نقاط مؤقتا في الصدارة بعد مباراة مثيرة شهدت ثلاث ركلات جزاء.

ويتصدر إنتر، الذي لم يخسر في 14 مباراة متتالية بالدوري، المسابقة برصيد 51 نقطة من 20 مباراة متفوقا على يوفنتوس ثاني الترتيب الذي يستضيف ساسولو المتواضع يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب إنزاجي لشبكة (سكاي سبورت) قبل أن يدافع فريقه عن لقب السوبر الإيطالي “خضنا مباراة ممتازة وكان استعدادنا رائعا وبأفضل طريقة (ممكنة) خلال الأيام الخمسة الماضية”.

وسيلعب إنتر مع لاتسيو في العاصمة السعودية الرياض في بطولة كأس السوبر بعد مواجهة نابولي مع فيورنتينا في المباراة الأخرى في قبل النهائي يوم الخميس. وستقام المباراة النهائية في 22 يناير كانون الثاني الحالي.

وبدأ إنتر المباراة بسرعة أمام مونزا، حيث وضع شالهان أوغلو الفريق في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 12 بعدما أطلق تسديدة منحفضة بعد احتساب ركلة الجزاء بسبب لمسة يد.

وبدا مارتينيز، الذي أدت محاولته إلى احتساب ركلة الجزاء، محبطا لعدم تنفيذه للركلة بنفسه لكن المهاجم الأرجنتيني ضاعف النتيجة بعدها بدقيقتين بتسديدة من مدى قريب.

وعانى مونزا للخروج من نصف ملعبه في بداية المباراة لكنه اقترب من التسجيل في الدقيقة 30 عندما وضع لاعب الوسط ماتيو بيسينا الكرة في الشباك بعد ركلة حرة لكن الحكم ألغى هدفه بداعي التسلل.

وواصل إنتر هيمنته في الشوط الثاني وأضاف شالهان أوغلو الهدف الثالث بعد ساعة من البداية بتسديدة بالقرب من نقطة الجزاء عقب تمريرة رائعة بالكعب من ماركوس تورام.

وهذه أول ثنائية للاعب الوسط الدولي التركي في الدوري الإيطالي والمنضم لإنتر في يونيو حزيران 2021 بعد أربعة مواسم في ميلان.

* المزيد من ركلات الجزاء

قلص بيسينا أخيرا الفارق لصاحب الأرض في الدقيقة 69 من ركلة جزاء لكن مارتينيز جعل النتيجة 4-1 من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 84.

وأصبح المهاجم الأرجنتيني، الذي سجل هدفين في مباراة الدور الأول في أغسطس آب الماضي، رابع لاعب يساهم في 20 هدفا على الأقل في كل من المواسم الأربعة الأخيرة في البطولات المحلية الخمس الكبرى، لينضم إلى محمد صلاح وكيليان مبابي وهاري كين.

وسجل مارتينيز 18 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين حتى الآن هذا الموسم.

وضمن تورام الفوز للضيوف قبل دقيقتين من النهاية بعد تمريرة عرضية رائعة من هنريخ مخيتاريان.

وأضاف إنزاجي “الآن نذهب للسعودية كحامل للقب (كأس السوبر الإيطالية). سيكون شيئا جديدا وعادة ما يتم خوض مباراة واحدة.

“غدا سيتدرب اللاعبون وسيحصلون على راحة يوم الاثنين وسنغادر يوم الثلاثاء. هناك لقب في انتظارنا ونريد أن نبذل قصارى جهدنا”.

ويحل إنتر ضيفا على فيورنتينا في الدوري يوم 28 يناير الحالي بعد عودته من السعودية حيث سيلعب في قبل نهائي كأس السوبر يوم الجمعة.

وسيزور مونزا، صاحب المركز 11 برصيد 25 نقطة من 20 مباراة، إمبولي المهدد بالهبوط في 21 يناير.