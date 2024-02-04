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الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يعزز صدارته بفوز ثمين على يوفنتوس

منذ 41 دقيقة
لاعبو إنتر ميلان

لاعبو إنتر ميلان

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سجل فيدريكو جاتي هدفا في مرماه خلال الشوط الأول ليمنح إنتر ميلان الفوز 1-صفر على يوفنتوس ثاني الترتيب (الأحد 2-2024)، ليزيد الفارق في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى أربع نقاط.

ورفعت النتيجة رصيد إنتر إلى 57 نقطة من 22 مباراة في الصدارة متقدما بأربع نقاط على يوفنتوس الثاني الذي لعب 23 مباراة.

وسجل إنتر هدف المباراة الوحيد قبل ثماني دقائق من الاستراحة بعد أن استعصت تمريرة عرضية على محاولة بنجامين بافار لتسديدة خلفية مزدوجة، وبدلا من ذلك ارتطمت الكرة في بطن جاتي مدافع يوفنتوس وغيرت اتجاهها إلى مرمى فريقه.

بدأ إنتر المباراة بقوة، مدفوعا بجمهور ملعب سان سيرو المفعم بالحيوية سعيا للفوز السادس على التوالي ومواصلة البداية المثالية لهذا العام.

ومع اقتراب الدقيقة 30، كاد ماركوس تورام يتقدم لإنتر، إذ تلقى عرضية من فيديريكو ديماركو داخل منطقة الجزاء، لكن جيلسون بريمر مدافع يوفنتوس أحبط المحاولة بتدخل في توقيت جيد.

وواصل إنتر الضغط في الشوط الثاني إذ سدد هاكان تشالهان أوغلو في القائم وخرجت الكرة بعيدة عن المرمى قبل مرور ساعة.

وفي نهاية المباراة، منع فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس الفريق المضيف من مضاعفة النتيجة إذ تصدى للعديد من الكرات الحاسمة ليحرم إنتر من التسجيل.

وسجل شارل دي كاتيلير هدفين ليقود أتلانتا للفوز 3-1 على ضيفه لاتسيو في وقت سابق اليوم الأحد، ليتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بولونيا صاحب المركز الخامس.

وافتتح ماريو باشاليتش التسجيل لأتلانتا، وعزز دي كاتيلير التقدم من ركلة جزاء قبل أن يكمل الثنائية في الشوط الثاني، فيما لم تكن ركلة الجزاء المتأخرة التي نفذها تشيرو إيموبيلي كافية لتغيير النتيجة لصالح لاتسيو.

    المصدر :
  • رويترز

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