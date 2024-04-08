الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يقترب من اللقب بعد فوزه في اللحظات الأخيرة على أودينيزي

قطع إنتر ميلان خطوة أخرى نحو لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما سجل دافيدي فراتيسي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقلب تأخره إلى انتصار 2-1 على مضيفه أودينيزي الذي يكافح لتفادي الهبوط (الاثنين 8-4-2024).

وبعد مرور خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، أطلق لاوتارو مارتينيز تسديدة منخفضة تمكن حارس أودينيزي مادوكا أوكوي من إبعادها لتصطدم بالقائم لكن فراتيسي تابعها في الشباك.

ويتصدر إنتر المسابقة برصيد 82 نقطة بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني قبل سبع جولات على النهاية.

وبالنسبة لأودينيزي المهدد بالهبوط كان الهدف المتأخر بمثابة خنجر في قلب دفاعه المجتهد حيث يحتل الفريق المركز 15 برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

سيطر إنتر في وقت مبكر من المباراة لكن بدا أنه أخذ وقته في بناء الهجمة، وبحث عن نقاط الضعف في خط دفاع أودينيزي، ولم يخلق الكثير من الفرص.

وحصل الفريق الزائر على أفضل فرصة له في الشوط الأول عندما أرسل هاكان شالهان أوغلو صاروخا نحو المرمى بعد مرور نصف ساعة لكن أوكوي قام برد فعل رائع ليحرمه من التسجيل.

وباغت أودينيزي الفريق الزائر قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول عندما حدث ارتباك بين دفاع إنتر والحارس يان زومر لتجد تمريرة عرضية ضعيفة أبدلت اتجاهها من لازار ساماردزيتش طريقها إلى الزاوية السفلية.

وبدأ إنتر الشوط الثاني بالاستحواذ على الكرة وسجل كارلوس أوجوستو هدفا من ركلة حرة لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

وأدرك شالهان أوغلو التعادل لإنتر من ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد اصطدام أوكوي بماركوس تورمان في التحام هوائي قبل أن يسجل فراتيسي هدف الفوز القاتل.