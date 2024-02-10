الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يُطيح بـ روما

فاز إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم 10 فبراير/شباط، 4-2 على مضيفه روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعدما تأخر فريق المدرب سيموني إنزاجي في الشوط الأول.

وسجل فرانشيسكو أتشيربي هدف التقدم لإنتر في الدقيقة 17 بعد ركلة ركنية، لكن جيانلوكا مانشيني لاعب روما هز الشباك بعد ركلة حرة ثم وضع ستيفان الشعراوي أصحاب الأرض في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

وأدرك ماركوس تورام التعادل لإنتر بتسديدة منخفضة بعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، وسجل أنخيلينو لاعب روما هدفا في مرماه في الدقيقة 56.

وأحرز أليساندرو باستوني الهدف الرابع للفريق الزائر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن النقاط لفريقه.

ووسع إنتر، الذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة بعد رحلته إلى السعودية في يناير كانون الثاني الماضي للمشاركة في كأس السوبر الإيطالية، الفارق مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط قبل أن يستضيف فريق ماسيميليانو أليجري منافسه أودينيزي المتواضع بعد غد الاثنين.