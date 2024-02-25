الدوري الإيطالي.. ثنائية مارتينيز تقود إنتر لفوز ساحق 4-صفر على ليتشي

سجل لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان هدفين ليساعد فريقه على تحقيق فوز ساحق 4-صفر على ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليواصل فريق المدرب سيموني إنزاجي الحفاظ على فارق تسع نقاط في صدارة الترتيب.

وسجل مارتينيز الهدف الأول بعد 15 دقيقة من بداية المباراة بعد أن سبق اثنين من مدافعي ليتشي إلى الكرة ووضعها بتسديدة أرضية من حافة المنطقة مسجلا هدفه رقم 100 في الدوري الإيطالي.

وضاعف دافيدي فراتيسي النتيجة بعد نهاية الاستراحة من مسافة قريبة قبل أن يضيف مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 56 وجعل المدافع ستيفان دي فري النتيجة 4-صفر بضربة رأس قوية.

واستعاد إنتر تبرعه على قمة الترتيب، وله مباراة مؤجلة، بفارق تسع نقاط عن يوفنتوس ثاني الترتيب الذي تغلب 3-2 على فروزينوني اليوم ليرفع رصيده إلى 57 نقطة من 26 مباراة.