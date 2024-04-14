الدوري الإيطالي.. كالياري يفرض التعادل على إنتر ميلان المتصدر

لا يزال إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يأمل في حسم لقب المسابقة للمرة 20 في تاريخه عبر مواجهة ميلان في الجولة المقبلة، وذلك بعدما تعادل 2-2 مع كالياري (الأحد 14-4-2024).

وقبل ست جولات من نهاية المسابقة، يحتل إنتر ميلان الصدارة برصيد 83 نقطة حصدها خلال 32 مباراة ويتفوق بفارق 14 نقطة أمام ميلان صاحب المركز الثاني والذي تعادل 3-3 اليوم مع ساسولو المهدد بالهبوط.

ولا يزال بإمكان إنتر حسم اللقب عبر مباراته المقررة في 22 أبريل نيسان أمام ميلان الذي يدربه ستيفانو بيولي.

وافتقد إنتر، الذي سقط في فخ التعادل للمرة الثانية خلال آخر أربع مباريات في الدوري، جهود هداف الدوري لاوتارو مارتينيز والمدافع بنجامين بافارد بسبب الإيقاف وقد حل مكانهما أليكسيس سانشيز وأليساندرو باستوني.

وافتتح المهاجم ماركوس تورام التسجيل لإنتر ميلان بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 12 ثم تعادل كالياري عن طريق المهاجم إلدور شومورودوف بعد 19 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

وتقدم إنتر مجددا بهدف سجله هاكان شالهان أوغلو في الدقيقة 74 من ركلة جزاء احتسبت بداعي تصدي يري مينا للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، لكن كالياري تعادل قبل سبع دقائق من نهاية المباراة عن طريق نيكولاس فيولا.

وقدم إنتر ميلان بداية قوية في المباراة وتقدم مبكرا عندما مرر سانشيز عرضية أمام المرمى إلى تورام الذي وضع الكرة في الشباك دون تردد.

وأحرز تورام بذلك هدفه 11 في الموسم والأول منذ شهرين عندما تقدم للفريق في الفوز 4-صفر على سالرنيتانا في منتصف فبراير شباط الماضي.

وقبل الدقيقة 30، أسكن نيكولو باريلا لاعب إنتر، الكرة في الشباك بضربة رأس لكنها لم تحتسب هدفا بداعي التسلل.

وفاجأ كالياري أصحاب الأرض بهدف التعادل في الدقيقة 64 عندما تلقى زيتو لوفومبو كرة عالية داخل منطقة الجزاء وهيأها إلى شومورودوف ليسكنها الشباك بتسديدة من حدود منطقة الجزاء.

واستعاد إنتر ميلان تقدمه عندما حصل على ركلة جزاء بداعي تصدي يري مينا للكرة بيده، وتقدم شالهان أوغلو لتنفيذ الركلة ليسدد الكرة بثقة في الزاوية السفلى من شباك الحارس سيموني سكوفيت الذي ارتمى ناحية الكرة لكنه لم يتمكن من التصدي لها.

واستطاع كالياري إدراك التعادل مجددا قبل سبع دقائق من نهاية المباراة بهدف سجله فيولا بتسديدة بالقرب من علامة الجزاء.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن الكرة وصلت إلى فيولا بعد أن ارتطمت بذراع جيانلوكا لابادولا.

وكان إنتر قد حقق الفوز في آخر خمس مباريات جمعته بكالياري في الدوري، وسجل خلالها 13 هدفا وتلقى هدفين.