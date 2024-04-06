الدوري الإيطالي.. "ميلان" يسحق ضيفه "ليتشي" (3-0)

استطاع نادي ميلان فوزا مريحا (3-صفر)، اليوم على ضيفه ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما لعب الضيوف بعشرة لاعبين قبل دقائق من الاستراحة اليوم السبت.

ووضع كريستيان بوليسيك ميلان في المقدمة مبكرا بتسديدة متقنة من عند حافة منطقة الجزاء وضاعف أوليفييه جيرو النتيجة بلمسة من مدى قريب إثر ركلة ركنية في الدقيقة 20.

ولعب ليتشي المباراة بعشرة لاعبين قبل الاستراحة إثر حصول المهاجم نيكولا كرستوفيتش على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل على صمويل تشوكويزي، قبل أن يجعل رافائيل لياو النتيجة 3-صفر لأصحاب الأرض بعد عمل فردي رائع بعد مرور ساعة من البداية.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الترتيب برصيد 68 نقطة، متفوقا بفارق تسع نقاط عن يوفنتوس الثالث الذي يستضيف فيورنتينا غدا الأحد، ومتأخرا بفارق 11 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر الذي يزور أودينيزي صاحب المركز 14 بعد غد الاثنين.

وظل ليتشي في المركز 13 بعدما توقف رصيده عند 29 نقطة.