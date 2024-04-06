السبت 27 رمضان 1445 ﻫ - 6 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدوري الإيطالي.. "ميلان" يسحق ضيفه "ليتشي" (3-0)

منذ 45 دقيقة
A A A
طباعة المقال

استطاع نادي ميلان فوزا مريحا (3-صفر)، اليوم على ضيفه ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما لعب الضيوف بعشرة لاعبين قبل دقائق من الاستراحة اليوم السبت.

ووضع كريستيان بوليسيك ميلان في المقدمة مبكرا بتسديدة متقنة من عند حافة منطقة الجزاء وضاعف أوليفييه جيرو النتيجة بلمسة من مدى قريب إثر ركلة ركنية في الدقيقة 20.

ولعب ليتشي المباراة بعشرة لاعبين قبل الاستراحة إثر حصول المهاجم نيكولا كرستوفيتش على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل على صمويل تشوكويزي، قبل أن يجعل رافائيل لياو النتيجة 3-صفر لأصحاب الأرض بعد عمل فردي رائع بعد مرور ساعة من البداية.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الترتيب برصيد 68 نقطة، متفوقا بفارق تسع نقاط عن يوفنتوس الثالث الذي يستضيف فيورنتينا غدا الأحد، ومتأخرا بفارق 11 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر الذي يزور أودينيزي صاحب المركز 14 بعد غد الاثنين.

وظل ليتشي في المركز 13 بعدما توقف رصيده عند 29 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

بايرن ليفركوزن
الدوري الألماني.. "ليفركوزن" يتغلب على "أونيون برلين" (1-0)
ما نشستر سيتي
الدوري الإنكليزي.. مانشستر سيتي يفوز على كريستال بالاس (4-2)
كريستيانو رونالدو
تطورات جديدة في قضية رونالدو مع يوفنتوس

الأكثر قراءة

جبران باسيل
باسيل يصعّد من حدة انتقاداته لنصر الله.. من كان يقصد بـ "الواهم"!؟
زيادة الوزن- تعبيرية
ملعقة واحدة تخفض الوزن والسكر والكوليسترول والدهون.. ما هو هذا المشروب؟
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
جريمة من العيار الثقيل بحق الأطفال الرضع في لبنان.. ماذا كشف الوزير سلام؟