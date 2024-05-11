الدوري الإيطالي.. ميلان يعود لدرب الانتصارات بخماسية في مرمى كالياري

تغلب ميلان 5-1 على كالياري بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (السبت 11-5-2024) ليحقق انتصارا غاب عنه ست مباريات في كل المسابقات.

وبهذا الفوز، يقترب فريق المدرب ستيفانو بيولي من حسم المركز الثاني إذ وصل إلى 74 نقطة بفارق سبع نقاط أمام بولونيا صاحب المركز الثالث الذي تغلب على نابولي في وقت سابق اليوم وثماني نقاط أمام يوفنتوس الذي يستضيف سالرنيتانا غدا الأحد.

وافتتح إسماعيل بن ناصر التسجيل في الدقيقة 35 مستغلا كرة أخفق الدفاع في إبعادها من منطقة الجزاء قبل أن يعزز كريستيان بوليسيك تقدم ميلان من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 59.

وسجل تيجاني ريندرز الهدف الثالث بتسديدة متقنة من مسافة بعيدة في الدقيقة 74 قبل أن يحرز رافائيل لياو الهدف الرابع قبل سبع دقائق على النهاية. وبعدها بثلاث دقائق اختتم بوليسيك التسجيل محرزا هدفه 12 في الدوري هذا الموسم.

وحمل هدف كالياري الوحيد توقيع ناهيتان نانديز في الدقيقة 63 ليظل في المركز 15 برصيد 33 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.