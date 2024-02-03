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الدوري الإيطالي: ميلان يفوز بثلاثية على فروسينوني

منذ 43 دقيقة
ميلان وفروسينوني

ميلان وفروسينوني

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قاد المهاجم لوكا يوفيتش فريقه “اسي ميلان” الإيطالي، بالفوز 3-2 على مضيفه الصاعد حديثا فروسينوني، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليظل فريق المدرب ستيفانو بيولي قريبا من إنتر ميلان ويوفنتوس صاحبي المركزين الأول والثاني.

ومنح أوليفييه جيرو التقدم لميلان في الدقيقة 17 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من رافائيل لياو، لكن فروسينوني تعادل بعدها بسبع دقائق عبر ركلة جزاء نفذها لاعب الوسط ماتياس سولي من ركلة جزاء احتسبها الحكم لوجود لمسة يد على لياو.

ووضع القائد لوكا ماتزيتيلي أصحاب الأرض في المقدمة بتسديدة منخفضة بجوار القائم البعيد في الدقيقة 65 لكن ميلان تعادل بهدف للمدافع ماتيو جابيا.

وقبل تسع دقائق من النهاية، سجل البديل يوفيتش هدف الفوز لميلان وذلك بعد دقيقة واحدة من مشاركته بدلا من كريستيان بوليسيك.

ورفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر وأربع نقاط خلف يوفنتوس صاحب المركز الثاني، وذلك قبل قمة إنتر ويوفنتوس في سان سيرو غدا الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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