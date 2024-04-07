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الدوري الإيطالي.. نابولي يهزم مضيفه مونزا (4-2)

منذ 39 دقيقة
نابولي يهزم مضيفه مونزا 4-2 في الدوري الإيطالي

نابولي يهزم مضيفه مونزا 4-2 في الدوري الإيطالي

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سجل نادي نابولي ثلاثة أهداف في غضون ست دقائق خلال الشوط الثاني ليتغلب 4-2 على مضيفه مونزا، اليوم الأحد 7 نيسان/أبريل 2024، ويحافظ على أمله الضعيف في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويحتل نابولي المركز السابع برصيد 48 نقطة وبفارق عشر نقاط خلف بولونيا صاحب المركز الرابع والذي تعادل مع فروزينوني سلبيا في وقت سابق اليوم، بينما تجمد رصيد مونزا عند 42 نقطة في المركز 11.

وافتتح ميلان دوريك التسجيل لمونزا بعد تسع دقائق من بداية المباراة، إذ راوغ خوان جيسوس لاعب نابولي ليستغل تمريرة‭ ‬وصلت إليه ويسجل منها.

وبدأ رد نابولي بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، إذ سجل فيكتور أوسيمن هدف التعادل وأضاف زميله ماتيو بوليتانو الهدف الثاني بعدها بدقيقتين. وفي الدقيقة 61، سجل بيوتر جيلينسكي الهدف الثالث لنابولي.

وسجل أندريا كولباني الهدف الثاني لمونزا بعدها بدقيقة واحدة، ثم اختتم جياكومو راسبادوري التسجيل بالهدف الرابع لنابولي في الدقيقة 68.

    المصدر :
  • رويترز

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