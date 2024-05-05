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الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتعادل مع روما ويهدر فرصة تقليص الفارق مع المركز الثاني

منذ 31 دقيقة
من مباراة يوفنتوس وروما

من مباراة يوفنتوس وروما

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تعادل يوفنتوس 1-1 مع مضيفه روما (الأحد 5-5-2024) ليفقد فرصة تقليص الفارق مع ميلان صاحب المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بفارق خمس نقاط عن ميلان الذي تعادل 3-3 مع جنوة في وقت سابق من اليوم، بينما رفع روما رصيده إلى 60 نقطة بالمركز الخامس.

وتقدم روما بعد ربع ساعة من انطلاق المباراة عندما وجد روميلو لوكاكو نفسه في مكان مثالي ليضع الكرة مباشرة في الشباك ليستفيد من تسديدة برايان كريستانتي التي ارتدت من حارس يوفنتوس.

وتمكن جليسون بريمر مدافع يوفنتوس من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 31 بعد تمريرة عرضية متقنة من فيدريكو كييزا.

وحصل الفريقان على عدة فرص في آخر دقائق المباراة لتسجيل هدف الفوز، لكن ميلي سفيلار حارس مرمى روما تصدى للكرة بأطراف أصابعه ليبعد تسديدة مانويل لوكاتيلي المباشرة فوق العارضة.

    المصدر :
  • رويترز

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