الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يفوز على فروزينوني (3-2)

سجل دانييلي روجاني، اليوم الأحد 25 فبراير/شباط 2024، هدفا في الوقت بدل الضائع ليمنح يوفنتوس فوزا كان يحتاجه بشدة على حساب فروزينوني الشجاع بنتيجة 3-2، وهو الفوز الأول للفريق في خمس مباريات بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس في النتيجة عن طريقة دوسان فلاهوفيتش بعد مرور ثلاث دقائق من بداية المباراة قبل أن يقلص وليد شديرة النتيجة لصالح فروزينوني بعد 11 دقيقة، وتقدم الضيوف في الدقيقة 27 بتسديدة ماركو بريشيانيني.

لكن فلاهوفيتش سجل مجددا في الدقيقة 32 ليعيد المباراة إلى التعادل قبل الاستراحة، وبينما بدا وكأن يوفنتوس ارتضى بالتعادل، سجل روجاني هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وظل يوفنتوس في المركز الثاني لكنه رفع رصيده إلى 57 نقطة، بفارق ست نقاط عن إنتر ميلان المتصدر الذي لعب مباراتين أقل ويواجه ليتشي في وقت لاحق من اليوم.

فيما تراجع فروزينوني إلى المركز 16 بعد أن تجمد رصيده عند 23 نقطة مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.