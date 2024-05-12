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الدوري الإيطالي..يوفينتوس يتعادل 1-1 مع "سالرنيتانا"

منذ ساعة واحدة
لاعبو فريق يوفنتوس

لاعبو فريق يوفنتوس

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تمكن يوفنتوس من إنقاذ نقطة بتعادله 1-1 على أرضه أمام سالرنيتانا، الذي هبط بالفعل، اليوم الأحد 12 أيار/مايو 2024، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفضل هدف متأخر من أدريان رابيو عادل ضربة رأس من نيكولو بيروتسي في الشوط الأول.

وصدم سالرنيتانا الجماهير في ملعب أليانز عندما سجل بيروتسي غير المراقب هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد ركلة ركنية.

ومع ذلك، سيطر يوفنتوس على بقية المباراة وأدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما اندفع رابيو ليلحق بالكرة عند القائم البعيد اثر ركلة ركنية.

ويملك يوفنتوس، صاحب المركز الرابع في الدوري، 67 نقطة قبل مباراتين على النهاية ويتأخر بست نقاط عن أتلانتا الذي لعب مباراتين أقل.

ويحتل سالرنيتانا المركز 20 والأخير، بعد حسم الهبوط في أواخر أبريل نيسان الماضي.

وسيلعب يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا أمام أتلانتا يوم الأربعاء المقبل في محاولة لإنقاذ الموسم ووقف سلسلة عدم الفوز في ست مباريات.

    المصدر :
  • رويترز

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